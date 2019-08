Witte haai lijkt verdwenen voor de kust bij Kaapstad

Voor de kust bij Kaapstad in Zuid-Afrika is al achttien maanden geen witte haai gezien. Opmerkelijk, want normaal gesproken worden er elk jaar rond de 200 haaien gesignaleerd.



Lokale haaien-experts van het Shark Spotting Programme kunnen slechts gissen naar de reden voor de mysterieuze verdwijning van het roofdier sinds het voorjaar van 2018. Toen werden nog ongeveer 50 witte haaien gezien, maar daarna bleven ze weg.



In het verleden is een aantal haaien voorzien van een zendertje, waarmee ze konden worden gevolgd. Van deze dieren is al sinds 2017 niets meer vernomen.



Een populaire plek voor de witte haai is Robbeneiland, voor de kust van Kaapstad, waar veel voedsel te vinden is voor de dieren. Touroperators die rond het eiland excursies organiseren, hebben dit jaar nog geen haai gezien.



Om de witte haai te zien komen veel toeristen naar Kaapstad. Excursieleiders hebben de laatste tijd wel andere haaiensoorten gezien, waaronder kieuwhaaien. Die werden in deze regio nooit eerder gespot. Dat bevestigt volgens deskundigen dat het ecosysteem aan het veranderen is.



In lokale kranten is geopperd dat orka's - die witte haaien aanvallen en opeten - verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de witte haaien. Recent zouden er orka's zijn gesignaleerd voor de kust van Kaapstad. Ook wordt gesuggereerd dat de witte haaien wegblijven, omdat er door overbevissing te weinig voedsel voor hen overblijft.

