Robbin van Lottum (21) uit Emmen speelde spelletje met internetoplichter mee, 'totdat ik zijn rekeningnummer had'

Tikkiefraude is volgens het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland aan de orde van dag. Internetcriminelen bestelen met een valse tikkie-app steeds vaker verkopers op handelssite Marktplaats. Ook WhatsApp-gebruikers worden benaderd, zoals Robbin van Lottum (21) uit Emmen. Zij kreeg vorige week woensdag een betaalverzoek, maar liet zich niet beduvelen.



Robbin, wat dacht je toen je het appje kreeg?



,,Ik was onderweg naar de fysiotherapeut toen ik werd geappt door iemand die zich voordeed als Jakob Eisinga. Hij had net een nieuwe telefoon, maar kon niet inloggen om elektronisch wat auto-onderdelen te betalen. Hij vroeg of hij wat geld van mij kon lenen, twee bedragen van respectievelijk bijna 900 euro en bijna 400 euro. Die zou hij later terugbetalen. Ik liet het appje aan mijn fysiotherapeut zien, we keken elkaar aan en besloten het spelletje mee te spelen.”



Waardoor kreeg je argwaan?



,,Degene die mij benaderde, spelde gelijk in zijn eerste appje mijn naam als ‘Robin’ in plaats van ‘Robbin’. En je moet weten dat ik de echte Jakob Eisinga op mijn Facebook-pagina als broer heb vermeld. Dat moet de oplichter hebben gelezen, want hij ging in zijn appjes ervan uit dat hij mijn broer was. Maar dat ik de echte Jakob op Facebook als broer vermeld, is een geintje. We zijn kameraden. Ondertussen nam ik contact op met de echte Jakob Eisinga om hem toch even te polsen. Maar hij was op vakantie en wist van niets. Toen was ik ervan overtuigd dat ik contact had met een oplichter.”



Dacht je gelijk: ‘Ik wil zoveel mogelijk over deze persoon te weten komen?’



,,Nou, ik merkte gelijk dat hij of zij goede research had gedaan. Dat wilde ik ook en aasde op zijn rekeningnummer. Dan kan de politie er wat mee, dacht ik. Ook vroeg ik de oplichter om mijn moeder te appen of zij wellicht het bedrag van bijna 900 euro kon betalen omdat ik niet zoveel geld heb, maar daar ging hij niet op in. Hij had duidelijk haast en wilde zo snel mogelijk cashen. Nadat hij zijn IBAN-nummer appte, meldde ik hem doodleuk dat ik geen broers of zussen heb en ik screenshots van ons gesprek naar de politie zou sturen. Dat laatste heb ik gedaan, maar aangezien er geen daadwerkelijke oplichting plaatsvond, ondernam de politie verder geen actie.”



Je plaatste die screenshots ook op social media. Had dat meer effect?



,,Via mijn eigen Facebook werd het bericht 135 keer gedeeld, maar toen een digitale wijkagent helemaal uit Roosendaal het bericht oppikte, ging alles in een stroomversnelling. Duizenden likes, tientallen vriendschapsverzoeken en aandacht van de site Best Social Media. Frappant genoeg heeft de politie in Emmen er niets mee gedaan, terwijl een aantal wijkagenten wel op Twitter actief is. Die hadden ook wel mensen op deze internetoplichting mogen wijzen. Ik kan mij goed voorstellen dat vooral ouderen de dupe zijn. Denken ze een appje van hun kleinkind te krijgen, maar omdat ze niets van internetoplichting via social media meekrijgen, trappen ze erin.”



Heb je nog een gouden tip?



,,Maak nooit geld over via WhatsApp en app altijd even voor de zekerheid met de ‘echte’ persoon wiens naam door de oplichter wordt gebruikt.”

Reacties

31-08-2019 21:02:59 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.512

OTindex: 13.259

S Quote: (dat) ik screenshots van ons gesprek naar de politie zou sturen. Dat laatste heb ik gedaan, maar aangezien er geen daadwerkelijke oplichting plaatsvond, ondernam de politie verder geen actie.”



POGING tot oplichting is ook een strafbaar feit. Bovendien: als je een onderzoek naar de verdachten instelt, zul je zeer waarschijnlijk ook een aantal geslaagde gevallen van oplichting vinden. Maar de politie doet weer niets. Maar als jij je vuilniszak een paar uur te vroeg buiten zet, wordt de zak helemaal onderzocht en dan krijg je een boete.

31-08-2019 21:41:30 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.255

OTindex: 2.021



Toen zo'n 35 jaar geleden de boa's werden bedacht, toen moest je jarenlang werkeloos zijn om boa te worden.

Dus de werkelozen die het verdomde om welke baan dan ook te nemen, die werden boa. Nou dat wilde ze wel. beetje door de stad slenteren en tegen andere mensen zeggen wat ze fout deden en daar mochten ze ook bonnen voor uitdelen.

Iemand die net zijn baan kwijt was en graag aan het werk wilden, die was niet welkom bij hun.

Ik heb nog steeds geen hoge pet op van dat soort mensen.

@De Paus , dat doen de boa's.Toen zo'n 35 jaar geleden de boa's werden bedacht, toen moest je jarenlang werkeloos zijn om boa te worden.Dus de werkelozen die het verdomde om welke baan dan ook te nemen, die werden boa. Nou dat wilde ze wel. beetje door de stad slenteren en tegen andere mensen zeggen wat ze fout deden en daar mochten ze ook bonnen voor uitdelen.Iemand die net zijn baan kwijt was en graag aan het werk wilden, die was niet welkom bij hun.Ik heb nog steeds geen hoge pet op van dat soort mensen.

31-08-2019 21:59:21 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.297

OTindex: 43

Dat is het voordeel van stemgesprekken via de traditionele, ouderwetse telefoon. Je kon direct relevante zaken opmerken zoals stem, accent, emoties etc waardoor je gelijk wist wie wie was. Ikzelf doe nooit aan zulke nieuwerwetse meuk zoals apps etc. Het verste wat ik ooit kwam wb regelmatig gebruik waren dus chatrooms op het internet en soms instant messenger. Meer niet. Ik ben niet zo van de chat-apps.

