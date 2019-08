Australisch blad biedt excuses aan om foto van verkeerde zwarte model

Het Australische blad Who Magazine heeft excuses aangeboden aan het Zuid-Sudanees-Australische model Adut Akech (19). Bij een uitgebreid interview met haar over vluchtelingen en hoe mensen tegen huidskleur aankijken, is een foto van een ander zwart model geplaatst.Op Instagram heeft Akech een foto van het interview geplaatst met daaronder een lange lap tekst over waarom het haar zo dwars zit.Het model schrijft dat de verkeerde foto haar boos maakt en dat ze het een belediging vindt voor haar en voor alle zwarte mensen. Volgens Akech zou zo'n fout nooit zijn gemaakt bij een wit model.Mensen zijn erg onwetend en kortzichtig dat ze denken dat ieder zwart meisje of ieder Afrikaans persoon er hetzelfde uitziet.Adut AkechDe foto die het Australische glamourblad heeft gebruikt is van Flavia Lazarus, een model dat dezelfde afkomst heeft als Akech. Het blad zegt dat er een verkeerde foto is opgestuurd door het agentschap dat het interview heeft geregeld. Ook het agentschap heeft excuses aangeboden.De Melbourne Fashion Week, waar Akech ook voor werkt, zegt in een bericht op Instagram dat dit de reden is waarom we moeten blijven praten over diversiteit.Akech werkt in de modellenwereld voor grote namen als Chanel en Valentino. Ze vluchtte op jonge leeftijd van Zuid-Sudan naar Kenia. Daar zat ze een tijd in een vluchtelingenkamp. In 2008 vroeg ze in Australiƫ asiel aan.