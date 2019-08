'Gefrustreerde gokkers' bedreigen tennistalent Max Houkes via social media

’Motherfucker, loser’ en ‘son of a bitch’. Of ‘fucking talentless corrupt clown’. Zulke verwensingen krijgt tennisser Max Houkes (19) uit Sleen bijna elk toernooi op zijn Instagram- of Facebookaccount ongevraagd als bericht toegestuurd.



,Of ze schrijven gewoon: I will kill you’’, verduidelijkt Houkes. Ook zijn familie wordt niet gespaard.



Tennisser Robin Haase deed al eerder een boekje open over de dreigementen. Het zijn waarschijnlijk in de meeste gevallen (doods)bedreigingen van veelal gefrustreerde gokkers, die geld hebben verspeeld doordat de tennisser in kwestie een wedstrijd won of verloor.



Ook op het niveau waarop Houkes speelt, in de World Tennis Tour, na de Grand Slams, ATP’s en Challengers het vierde profniveau, kan online en realtime gegokt worden in de hele wereld.

Reacties

28-08-2019 07:48:15 allone

Zijn dat bedreigingen? Of onbeleefde uitingen van frustratie?

28-08-2019 08:43:03 venzje

Quote:

ongevraagd Dus hij heeft écht niet eerst beleefd gevraagd om bedreigd te mogen worden? Dus hij heeft écht niet eerst beleefd gevraagd om bedreigd te mogen worden?

28-08-2019 09:30:55 allone

@venzje : bij dit soort artikelen gaat je aandacht idd meer naar het taalgebruik dan naar de inhoud

28-08-2019 10:25:55 zekerlezen

Als zo ontzettend veel mensen in een korte tijd een misdrijf plegen,kun je praktisch gezien ze niet allemaal opsporen en opsluiten. Zo ook hier.

28-08-2019 10:37:30 zekerlezen

Verder lijken mij dat geen gokkers maar criminelen. Het moet mogelijk zijn bepaalde spelers of partijen van het gokken daarop uit te sluiten. Desnoods op eigen verzoek van de spelers.

