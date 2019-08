Verwaarloosde kitten zat anderhalve week aan touw op balkon

De politie heeft gisteren een kitten van een balkon in de Heemraadstraat in Rotterdam gered. Het dier zat daar al anderhalve week vastgebonden aan een touw.



Er kwam een melding binnen bij de politie dat het katje al enige tijd op het balkon zou zitten. Na rondvraag bij verschillende buurtbewoners bleek dat het dier er al anderhalve week zat. "Piepend en mauwend om aandacht", schrijft de politie op Facebook.



De kitten is meegenomen naar het politiebureau. Er zal voor een goed tehuis gezorgd worden. De dierenpolitie gaat verder met de zaak.

Reacties

24-08-2019 10:30:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.754

OTindex: 21.464

Quote:

Er zal voor een goed tehuis gezorgd worden. Dat lijkt me inderdaad het beste. Daarnaast een "goed gesprek" met de bewoners van het pand. Dat lijkt me inderdaad het beste. Daarnaast een "goed gesprek" met de bewoners van het pand.

