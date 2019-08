Vlaamse ouders vrezen 'Hollands' taalgebruik kinderen

Vlaamse ouders zijn bezorgd. Nu hun kinderen vaak filmpjes van Peppa Pig, Dora of Paw Patrol in het Nederlands (en dus niet in het Vlaams) kijken, horen zij hun kinderen steeds 'Hollandse' woorden als 'doei', 'jurkje' en 'trek’ zeggen. Waar zijn 'dag', 'kleedje' en 'honger' gebleven?



Voor veel Vlaamse kinderen praten Dora en Bob de Bouwer met een harde 'G' en een Gooise 'R'. En zij zeggen geen 'mama' tegen hun moeder maar 'mam' en hebben ze een 'etui' in plaats van een 'pennenzak'. In de Vlaamse krant De Morgen uiten een aantal ouders hun zorgen over het 'Hollands' dat hun kinderen overnemen van de online kinderseries die ze kijken.



Zo kijkt de 4-jarige dochter Noa van de Vlaamse Linsy graag naar de Nederlandse familievloggers de Bellinga's. Noa is overtuigd dat de drie Nederlandse vlogkinderen ook haar vriendjes zijn en sindsdien zegt ze dingen als 'poes' in plaats van 'kat'.



Freek Van de Velde, onderzoeksprofessor taalkunde aan de KU Leuven, herkent het. Ook zijn kinderen nemen geregeld typische Nederlandse woorden over uit kinderseries. "Het is een bekend fenomeen: kinderen kunnen heel snel woorden overnemen als ze die vaak horen maar vooral als deze woorden bepaalde prestige hebben", zegt Van de Velde tegen Editie NL.



Heel veel van deze nieuw aangeleerde woorden verdwijnen vaak weer net zo snel als ze kwamen, zegt Van de Velde. "Op een gegeven moment is een woord onderdeel van de kinder- en jongerentaal maar vervolgens verdwijnt dat woord weer. 'Age grading' noemen we dat.



Ook bij volwassenen zijn lang niet alle taalvernieuwingen even hardnekkig. Vroeger dachten we ook dat de Nederlandse Van Kooten en De Bie de taal blijvend zouden hebben veranderd, maar dat bleek niet zo te zijn."

