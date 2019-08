Milieudefensie: lachgas is om te huilen voor het klimaat

Lachgas is erg schadelijk voor het milieu. "Een ballon staat gelijk aan 15 kilometer autorijden of het verbranden van 1 liter benzine of diesel", zegt Milieudefensie.



Het gas is volgens de organisatie 250 keer schadelijker voor het milieu dan CO2. "Lachgas is om te huilen voor het klimaat", zegt een woordvoerder van Milieudefensie.



Vooral jongeren gebruiken lachgas om een snelle kick te krijgen. Het middel is niet verboden sinds het onder de Warenwet valt en niet meer onder de Geneesmiddelenwet.



Milieudefensie denkt dat veel mensen niet eens weten dat het gas schadelijk is voor het milieu. "Veel festivalgangers zijn bijvoorbeeld goed bezig door de trein te nemen of vegetarisch te eten. Jammer dat lachgaspatronen dan roet in het eten gooien."



Een festivalganger gebruikt volgens de milieuorganisatie al snel vijf patronen lachgas. Dat zou dus overeenkomen met 75 kilometer autorijden.

Reacties

14-08-2019 09:51:47 Emmo

Stamgast



Misschien wordt het toch tijd om de handel in dit gas weer onder te brengen onder de geneesmiddelenwet.

Oneigenlijk gebruik, zeker wanneer het in meerdere opzichten schadelijk is, kan beter vermeden worden.

14-08-2019 10:24:15 botte bijl

Stamgast



arme braveschapige huismoeders die binnenkort geen nieuwe gaspatronen meer kunnen kopen voor hun slagroomspuit

14-08-2019 11:15:26 Emmo

Stamgast



@botte bijl : Daar is vast wel een ander drijfgas voor te vinden. Stikstof of CO2 bijvoorbeeld.

