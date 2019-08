Treiterbuurvrouw in Bilthoven krijgt taakstraf

Een 50-jarige vrouw in Bilthoven die haar buren treiterde, is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur waarvan 90 voorwaardelijk.



De vrouw maakte jarenlang het leven van haar onderburen op de Uranuslaan zuur. Ze sloeg met de deuren, spuugde op de ramen en bonkte op de vloer. Ook stak ze haar middelvinger op tijdens het langslopen.



Toen het echtpaar in de woning onder de vrouw hun zoon verloor, gaf ze te kennen dat ze dat leuk vond en hoopte dat de andere zoon van het stel snel aan kanker zou overlijden.



De vrouw deed zelfs aangifte van mishandeling door een van haar buren. Een valse aangifte, zo oordeelde de rechter.



Naast de taakstraf moet de vrouw twee schadevergoedingen aan haar buren betalen van gezamenlijk ruim 2500 euro.



Verhuizen is geen optie?

als buuf het betaalt.... als buuf het betaalt....

