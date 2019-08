13-08-2019 09:12:57

Ik kan me voorstellen dat zoiets een schok is, voor de hele familie. Maar dat je daardoor emotionele problemen zou krijgen?Dat gezegd hebbende is het natuurlijk buitengewoon onzorgvuldig van de kliniek. Gezien het aantal berichten dat hier voorbijkomt over ditzelfde punt zou ik zeggen dat op zijn minst een aantal van die klinieken behoorlijk onderzocht dienen te worden op ethisch handelen.Klinieken die op dit punt hun administratie niet op orde hebben op zodanige wijze dat dit kan voorkomen (nog afgezien van de mogelijkheid van zwendel) zouden mi hun vergunning dienen te verliezen.Ook als het al 25 jaar terug is...