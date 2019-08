Fanatieke magneetvissers willen regels: “Ook kinderen kunnen bommen opvissen”

PURMEREND - Bommen, juwelen en spijkers worden uit het water gevist in Purmerend. Magneetvissen is leuk, maar kan ook gevaren opleveren. Dat kan de twaalfjarige Ashley Hofmeijer bevestigen. Zij viste samen met haar familie een bom uit het water. "Een klein kind had dit ook kunnen vangen, waar geen begeleiding bij was."



Magneetvissen is hot, vindt Ashley, maar niet iedereen gaat verantwoordelijk met de hobby om. Ook vandaag vist ze spijkers en messen op. Behalve dat er gevaarlijke dingen gevonden worden, zijn er ook veel vissers die hun troep niet opruimen. Een doorn in het oog van de familie Hofmeijer.



Bianca Hofmeijer is al jaren fanatiek magneetvisser en wil dat er regels komen: "Net als bij gewoon vissen moeten mensen een vergunning hebben, en een opruimplicht." Magneetvissers zijn bang dat hun geliefde hobby verboden gaat worden als de regels niet gevolgd worden.



De elfjarige Bram mocht vandaag voor het eerst mee en is gelijk verslingerd geraakt. "Kijk, bij gewoon vissen vang je altijd wel een vis", vertelt hij enthousiast, "maar nu kan je zelfs een fiets vangen."

Reacties

Heel goed, deze praktijk, ik juich het toe, omdat het een milieureinigend effect heeft. Alleen moet er iedereen voorlichting krijgen over de gevaren en wat te doen bij gevaarlijke voorwerpen (hoe te handelen). Verder kan er best een branchevereniging komen die een overzicht houdt van zowel potentiële locaties als reeds (leeg)geviste. Deze branchevereniging kan ook informatie verstrekken aan de leden en weleens grootschalige groepsacties regelen om zodoende onze wateren weer schoon te krijgen van vooral metaalafval.

mogelijk is het al voldoende als mensen eerst leren hoe allerlei verroeste explosieven en zo er uit zien en dat kinderen onder een bepaalde leeftijd alleen mogen magneetvissen als er een volwassene bij is

