Russisch koppel kan kind verliezen na meenemen baby naar protest

Russische justitie wil een koppel uit de ouderlijke macht zetten, omdat zij hun baby hadden meegenomen naar een verboden demonstratie van de oppositie. Die was twee weken geleden in Moskou. Verwijt is dat ze het kind in gevaar hebben gebracht, omdat zij het lieten vasthouden door een oppositiekandidaat die wordt gezocht.De afgelopen weken is veelvuldig gedemonstreerd tegen de uitsluiting van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Moskou doet er alles aan om de demonstraties de kop in te drukken. Enkele duizenden mensen zijn gearresteerd. Deze aanklacht lijkt een nieuwe zet om demonstraties te ontmoedigen.De vader, Dmitri Prokazov, zei tegen Radio Free Europe dat de politie vandaag huiszoeking bij hem heeft gedaan. Hij zei dat hij onschuldig is. De oppositieleider die zijn kind vasthield, is volgens hem een vriend en familielid van zijn partner.De bewuste man is Sergej Fomin, een medewerker van een oppositieleider die niet mee mag doen aan de verkiezingen. Volgens Russische autoriteiten gaf Prokazov zijn kind aan hem, zodat de politie Fomin niet zou aanpakken. Fomin wordt gezocht vanwege deelname aan het protest.Prokazov spreekt de lezing van justitie tegen. Hij zegt dat ze niet hebben deelgenomen aan de rellen en bij hun kind te zijn gebleven.De Moskouse commissaris voor kinderrechten heeft kritiek op de actie van justitie. Hij zei tegen Russische media dat het "onacceptabel is dat kinderen worden ingezet als politiek chantagemiddel".