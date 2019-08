Zinkend zeewier neemt broeikasgassen mee de diepte in

Zeewier is een belangrijke opslagplek van broeikasgassen, omdat het koolstof uit de atmosfeer vastlegt, naar grote dieptes zakt en daar blijft liggen. Deze functie van macro-algen werd tot nu over het hoofd gezien.



Dat schrijft een internationaal onderzoeksteam in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience. De onderzoekers vonden dat een diversiteit aan zeewiersoorten tot duizenden kilometers uit de kust drijven. Rond 70 procent zakt naar de bodem, tot dieptes onder de 1.000 meter. De daar opgeslagen koolstof komt niet meer terug in de atmosfeer.



“Dit betekent dat macroalgen een grote rol spelen bij het vastleggen van koolstof. Dat zou moeten worden meegewogen bij de totale koolstofophoping in de oceaan, dat bekend staat als blauwe koolstof”, zegt Alejandra Ortega, eerste auteur van het artikel.



Macroalgen werden nooit meegenomen, omdat ze geen wortels hebben en meedrijven met getijden en stromingen. Weinig was bekend over hun lot nadat ze eenmaal los van de kustlijn komen. Het team heeft monsters oceaanwater, verzameld bij wereldwijde expedities tot op 4 kilometer diepte, geanalyseerd op DNA-resten van zeewier. De marien biologen gebruikten een supercomputer om de data van het metagenoom, als het ware een DNA-soep van verschillende organismen, te ontrafelen. Zo kwamen ze erachter dat een deel van het gevonden DNA afkomstig is van macroalgen.



“Dat is een eerste stap. Nu moeten we nog onderzoeken wat het precieze aandeel is van macroalgen in het gevonden DNA”, aldus Ortega.

Reacties

07-08-2019 17:31:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.280

OTindex: 21.094





Had er iemand wat te zeuren over de stikstof belasting? Dan nu maar de zee flink bemesten dat er veel zeewier groeit. Dan trekken we vanzelf dat vermaledijde CO2 uit de luchtHad er iemand wat te zeuren over de stikstof belasting?

07-08-2019 17:36:07 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.876

OTindex: 34.861

Suske en Wiske en het Zinkende Zeewier.

07-08-2019 17:48:22 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 73.547

OTindex: 31.867

als we massaal zeewier gaan gebruiken als vleesvervanger, zou er dan nog genoeg naar de zeebodem zinken

07-08-2019 19:37:15 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 893

OTindex: 41





Maar goed, hoe lang blijft het daar opgeslagen? Niet eeuwig lijkt me? En eenmaal boven, komt het dan weer vrij? Het beste lijkt me dat het gewoon omgezet worden in iets anders in de zeewier. @botte bijl : huh? Dat volg ik even niet.Maar goed, hoe lang blijft het daar opgeslagen? Niet eeuwig lijkt me? En eenmaal boven, komt het dan weer vrij? Het beste lijkt me dat het gewoon omgezet worden in iets anders in de zeewier.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: