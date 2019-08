Duizenden kilo's gestolen zand en schelpen in beslag genomen op Sardinië

Wie denkt dat een hoopje stenen of zakje zand van een Sardijns strand een mooi aandenken is voor thuis, kan toch beter naar een lokaal souvenirwinkeltje gaan voor een koelkastmagneet, keukenschort of delicatesse. Het is namelijk verboden om zand en stenen mee te nemen vanaf het Italiaanse eiland Sardinië, en je riskeert ook een boete die kan oplopen tot 3000 euro.



De laatste jaren is er een grote hoeveelheid gestolen stenen, schelpen en zand in beslag genomen. Het gaat bij elkaar om ruim 10.000 kilo. Een woordvoerder van beschermd natuurgebied Tavolara laat aan de krant Corriere della Sera weten dat "de magazijnen op het vliegveld van Olbia overvol zijn door al het zand dat in beslag is genomen".



De regionale overheid en het Italiaanse Staatsbosbeheer hebben nu de krachten gebundeld en brengen alles weer terug naar de kustgebieden. Het gestolen zand wordt naar de plaats Porto San Paolo gebracht, en de schelpen en stenen naar Tavolara, een klein eiland ten noordoosten van Sardinië.



Veel toeristen verpakken het zand in doorzichtige flessen in de hoop het mee naar huis te kunnen nemen. De autoriteiten zetten echter in op strenge controles, dus worden de souvenirs weer ingenomen. En dat niet alleen: reizigers krijgen ook een boete die kan variëren tussen de 500 en 3000 euro.

Reacties

06-08-2019 22:17:15 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.288

OTindex: 2.926

Het zand dus gewoon meenemen als losse korrels in je wandelschoenen en thuis in een klein flesje doen.

06-08-2019 22:48:47 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.123

OTindex: 3.086

@merlinswit : Ik dacht ook gelijk "los gestort in je koffer", maar in de wandelschoen is natuurlijk weer iets makkelijker te verzamelen bij thuiskomst

06-08-2019 23:06:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.357

OTindex: 71.465

Quote:

De autoriteiten zetten echter in op strenge controles



Hoever gaat dat, kijken ze tussen je tenen als je van het strand komt? Hoever gaat dat, kijken ze tussen je tenen als je van het strand komt?

06-08-2019 23:10:08 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.288

OTindex: 2.926

@omabep : En logisch dat er met wandelen aan het strand wat blijft zitten in schoenen en sokken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: