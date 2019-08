Ietwat verzwakt en met een manke poot, maar: Paco is gevonden

MAARSSEN - Het duurde twee dagen en kostte behoorlijk wat mankracht, maar chihuahua Paco is gevonden. Hij loopt een beetje mank en is wat verzwakt door het lopen in de regen zonder voer, maar het hondje is terecht.Wat er precies met Paco is gebeurd, is nog niet duidelijk. Paco is namelijk ver uit de buurt van het zoekgebied gevonden. Hij heeft zo'n 6,5 kilometer afgelegd vanaf de Atoomweg bij Maarssen naar de Bilderdijkstraat in Utrecht. Volgens het huisdierenmeldpunt is dat geen gekke afstand voor een hond, maar "dat 'ie de brug over is gegaan is wel knap."Hij werd uiteindelijk gevonden door een man die de hond zag liggen. Hij wilde op hem aflopen maar Paco deed nog een poging om te ontsnappen. Met zijn manke pootje kwam hij niet ver. De man nam Paco mee naar binnen en gooide zijn eigen katten naar buiten in de regen(!) Daarna belde de man het huisdierenmeldpunt. De eigenaar is gebeld en gaat zo snel mogelijk de hond ophalen.