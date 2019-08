Moeder van jongeman ziet er zo jong uit dat mensen denken dat ze zijn vriendin is

Een twintiger krijgt voortdurend complimenten over zijn ‘vriendin’, terwijl de vrouw in kwestie zijn moeder is. Volgens de jongeman ziet ze er zo jeugdig uit omdat ze hard op haar voeding let en zichzelf goed verzorgt.Jonathan Nguyen kon zijn ogen niet geloven toen hij een foto van zichzelf en zijn moeder online plaatste. Heel wat mensen dachten dat het zijn vriendin of zus was, terwijl zijn moeder naast hem poseerde. “Wow! Zo knap! Ik dacht dat ze je vriendin was. Ik dacht bij mezelf: ‘Wat een mooi koppel’”, werd onder meer gereageerd.De 22-jarige Vietnamese man die in Los Angeles woont, kon er wel mee lachen. “Een jonge Aziatische moeder hebben is fantastisch totdat je leeftijdsgenoten haar beginnen te versieren”, knipoogde hij in de Facebookgroep ‘Subtle Asian Traits’.Jonathan legde zijn volgers uit hoe het komt dat zijn moeder, die in de 40 is, er eeuwig jong uit blijft zien. “Mijn moeder volgt een keto-dieet waarbij ze weinig koolhydraten en vetrijke voeding eet en zo veel mogelijk verwerkte voedingsmiddelen vermijdt. Ze eet ook heel veel fruit en traint elke dag. Daarnaast verzorgt ze haar huid op regelmatige basis”, klinkt het.