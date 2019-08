Miljardair Epstein wilde menselijk ras verbeteren met zijn eigen sperma

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, die ervan wordt verdacht tientallen meisjes te hebben misbruikt, had een bizarre obsessie: hij wilde zijn eigen dna verspreiden via zogenaamde 'broedhuizen'. Hiermee wilde hij het menselijk ras verbeteren.



De miljardair zou volgens The New York Times een soort babyboerderij willen oprichten om de mensheid te helpen. Op die 'boerderij' wilde hij zo'n twintig vrouwen herbergen, en met zijn sperma de vrouwen via allerlei technische snufjes bezwangeren.



De miljardair werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze. Ook betaalde hij ze om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommigen waren pas 13 jaar.



Zijn idee over broedboerderijen met speciale bezwanger-programma's heeft hij nooit daadwerkelijk tot uitvoering gebracht, maar wel openlijk gedeeld met allerlei kennissen en bevriende wetenschappers, schrijft de Amerikaanse krant.



Volgens de mensen die The New York Times sprak, bevestigt deze obsessie zijn fascinatie voor het transhumanisme: de wetenschap van het verbeteren van het menselijke ras met genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie.



Ook zijn er documenten naar buiten gebracht waarin zijn ideeën stonden. De advocaten van Epstein willen niets zeggen over zijn obsessie.



Epstein zou veel wetenschappelijk onderzoek sponsoren. Volgens de krant genoten prominenten wetenschappers van dure diners en gingen sommigen van hem naar zijn sekseiland op de Maagdeneilanden. Knappe vrouwelijke wetenschappers zou hij mogelijk willen lokken voor zijn omstreden programma's.



Veel wetenschappers bezweren nu in de Amerikaanse krant nooit zijn geld te hebben aangenomen. Een van hen, Steven Pinker, noemt Epstein een 'intellectuele bedrieger'.



Epstein had veel contacten met politici en beroemdheden. Zo is hij een oude vriend van de Britse prins Andrew en politici zoals voormalig president Bill Clinton en de huidige president Donald Trump.

Reacties

02-08-2019 21:04:11 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 73.351

OTindex: 31.807



bescheidenheid siert de mens

nu moet ik ophouden, want anders spam ik de hele boel vol, zo schokkend als ik dit vind



Laatste edit 02-08-2019 21:05 die moet erg van zichzelf overtuigd zijnbescheidenheid siert de mensnu moet ik ophouden, want anders spam ik de hele boel vol, zo schokkend als ik dit vind

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: