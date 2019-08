Amerikaanse passagier heeft raketwerper in bagage

Op het Amerikaanse vliegveld Baltimore had een man een wel heel bijzonder 'souvenir' in zijn ruimbagage: een raketwerper uit Koeweit.De beveiliging van het vliegveld kwam de raketwerper tegen in een van de ingecheckte koffers. Daarop werd de eigenaar van de koffer door de luchthavenpolitie opgezocht voor verhoor.Het bleek te gaan om een militair die op missie in Koeweit was geweest. De man wilde de raketwerper graag als souvenir meenemen naar huis.De Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) bevestigde dat de raketwerper niet 'op scherp' stond, maar toch mocht het wapen niet mee in het vliegtuig.De man kon zijn vlucht huiswaarts daarna wel gewoon vervolgen. De TSA geeft hem via Twitter nog een advies: "Misschien kun je de volgende keer een sleutelhanger als souvenir meenemen?"