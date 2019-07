Man overgoten met benzine tijdens tankbeurt

DE STEEG - Een man heeft vrijdagavond de schrik van zijn leven gekregen toen hij wilde tanken. Op het moment dat hij het tankpistool uit de houder pakte knapte deze, waardoor de man overgoten werd met benzine.Het incident vond plaats bij tankstation amiGo, aan de Hoofdstraat in De Steeg. Buren van een naastgelegen woning hebben de man onder de douche gezet.Tijdens het incident zat de vrouw van de man als bijrijder in de auto te wachten. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De man is na zijn douchebeurt in de naastgelegen woning meegenomen naar het ziekenhuis.Het tankstation is enige tijd afgesloten geweest. De brandweer heeft de vloer schoongespoten.