Man ligt maandenlang dood in huis Arnhem: 'We dachten dat hij in Spanje zat'

Bewoners in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn in shock na de vondst van een dode buurman. De man heeft vermoedelijk maandenlang dood in zijn huis gelegen. "We dachten dat hij in Spanje op vakantie was. Ongelooflijk dit", reageren buurtbewoners.



De man was volgens regionale media van Spaanse komaf. Hij werd gisteren gevonden door de politie na een tip van een buurvrouw. De hele dag is de politie in de weer geweest en is zijn woning schoongemaakt, zeggen geschokte buurtbewoners tegen Omroep Gelderland.



"Het was even een shock voor ons allemaal als buren", vertelt bewoner Francis tegen de omroep. Zij woont pal boven de woning waar de politie de vondst deed. Ook andere buren kunnen het niet geloven.



Volgens een andere buurtbewoner was de man in de tachtig en had hij weinig vrienden. "Alleen een klein beetje contact met de buurman direct naast hem. Een beetje een einzelgänger."



Maar hoe is het toch mogelijk dat iemand maanden dood in huis ligt, terwijl de buren niks merken en geen stank ruiken? Een buurvrouw vertelt: "Hij zou toch niet dood in huis liggen, zeiden we nog. En toen zeiden we: nee joh, anders hadden we dat al lang geroken."



Een van de buren kreeg twijfels over de buurman omdat ze hem al lang niet meer had gezien. Ze nam contact op met de verhuurder van het pand die vervolgens de politie inschakelde. Agenten vonden hem gisteren.



Het komt vaker voor dat mensen maandenlang dood in hun woning liggen. In een woning in Amsterdam-Slotervaart werd deze maand nog een dode 84-jarige vrouw gevonden. Waarschijnlijk was zij al zes maanden overleden.



In de Jan Porcellisstraat in Rotterdam-West werd eind 2013 een vrouw gevonden die maar liefst tien jaar dood in haar huis lag.

19-07-2019 21:16:02 Emmo

Blij dat ik een goede verstandhouding met de buren heb. Als één van ons voor een tijdje er van tussen gaan wordt dat gemeld. Eventueel met het verzoek op de plantjes of de krant te letten.

19-07-2019 21:28:29 zekerlezen

Verhuurder en maandenlang dood in huis lijken niet met elkaar te stroken. Moet die huur dan niet iedere maand neergeteld worden? Geen enkele verhuurder op deze wereld die zich geen zorgen maakt over achterstallige huur.

19-07-2019 22:02:28 omabep

Ik vind het toch niet zo vreemd als hij eigenlijk naar Spanje zou gaan en dan net voor vertrek komt te overlijden. Ik vind het wel goed van die ene buurvrouw dat ze toch de verhuurder de vraag heeft voorgelegd, toppie. @zekerlezen : De mijne is geautomatiseerd dus misschien dat deze man dit ook zo had geregeld met zijn bank.Ik vind het toch niet zo vreemd als hij eigenlijk naar Spanje zou gaan en dan net voor vertrek komt te overlijden. Ik vind het wel goed van die ene buurvrouw dat ze toch de verhuurder de vraag heeft voorgelegd, toppie.

19-07-2019 22:02:54 Beereekhoorn

@zekerlezen : zeker als deze man vaak maandenlang weg was zal hij wel een automatische overschrijving voor zijn huur hebben, dus de verhuurder kreeg gewoon huur binnen

19-07-2019 22:44:03 Emmo

Mijn baas zou alleen ongerust worden als ik niet op tijd op draaf voor mijn volgende bootje. @zekerlezen : Ik laat vrijwel alles automatisch doen. Zo lang er voldoende centen op de bank staan zal er geen kraan naar haaien als ik morgen om zou vallen.Mijn baas zou alleen ongerust worden als ik niet op tijd op draaf voor mijn volgende bootje.

19-07-2019 23:35:45 Heusdenaar

@zekerlezen : die man had waarschijnlijk gewoon een aow uitkering en omdat zij niet wisten dat hij was overleden kreeg hij elke maand netjes zijn uitkering ontvangen en 90% van de mensen betalen hun vaste lasten met een automatische incasso dus ik snap best dat de verhuurder niets in de gaten kon hebben.

20-07-2019 00:33:05 HoLaHu

Triest hoor...Het geeft maar aan dat je beter een goeie buur kunt hebben dan een verre vriend. In mijn vorige woonplaats zou dit niet hebben kunnen gebeuren, de sociale controle was daar hoog. Nu we hier wonen? Nou, onze directe buurman had nog niet eens in de gaten gehad dat zijn buren ( de vorige bewoners van dit appartement) verhuisd waren...Ik bedoel maar..Gelukkig zijn er hier veel vrienden, bekenden én familie die een oogje op ons houden!

