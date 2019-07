Gigantische python verslindt hele krokodil

Een Australiër was aan het kajakken in staat Queensland toen hij een gigantische olijfpython tegen het lijf liep. Die was zich net te goed aan het doen aan een volgroeide zoetwaterkrokodil.



Martin Muller fotografeerde het tafereel nabij het Australische stadje Mount Isa. Daar was een gigantische olijfpython net bezig met het verorberen van een hele zoetwaterkrokodil. De slang zou er ongeveer vijf uur hebben over gedaan om de prooi op te peuzelen. Dat leverde Muller enkele ongeloofelijke beelden op.



Doorgaans eten olijfpythons kleinere reptielen, vogels en knaagdieren. Dat deze slang een volledige krokodil opeet is dus wel heel opmerkelijk. Door hun metabolisme te versnellen kunnen ze zo’n reusachtige maaltijd sneller verteren. Doorgaans wordt deze slangensoort ongeveer 5 meter lang.



Reacties

18-07-2019 21:26:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 39.705

OTindex: 20.756

Die slang moet een maag hebben van gewapend beton.

18-07-2019 21:40:49 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 576

OTindex: 41

Wat een ranzige afbeelding, die hoef ik niet te zien voor het gaan eten.

18-07-2019 21:47:52 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 576

OTindex: 41

@Emmo : volgens mij sterven er ook enkele weleens omdat ze teveel hooi op de vork hebben genomen oftewel zich vergist hebbn in de grootte van de maaltijd.

