Mag de gemeente je kliko uitpluizen? In Beuningen vinden ze van wel

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen laat kliko's controleren door zogenoemde afvalcoaches. Niet wenselijk, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens. 'Stel dat je een incontinentieprobleem hebt en net de luiers hebt weggegooid. Of een zwangerschapstest. Daar heeft de gemeente helemaal niets mee te maken', zegt een woordvoerder. Beuningen vindt daarentegen dat ze er alle recht toe heeft.'Bij afvalverwerkers zoals de DAR (die in Beuningen verantwoordelijk is voor de vuilophaal, red.) blijkt helaas dat het afval scheiden niet altijd goed gaat. Luiers in het gft-afval, medisch afval bij plastic+, glas bij het restafval. Het zijn voorbeelden van verkeerde scheiding van afvalstromen', laat de gemeente Beuningen weten. En daarom worden afvalcoaches ingezet.De afvalcoaches gaan op verschillende manieren te werk. Eén van hun manieren is het uitpluizen van de plactic+-containers van bewoners. Als er iets inzit dat daar niet hoort, krijgen bewoners een brief in de bus. 'McDonalds-afval moet bij het karton en keukenpapier bij het restafval', valt er bijvoorbeeld in zo'n brief te lezen.'Heeft gemeente niks mee te maken'Maar de Autoriteit Persoonsgegevens is sceptisch over die werkwijze: 'Het is nogal wat als de gemeente in je kliko gaat kijken en ze zullen goed uit moeten leggen waarom ze dit doen. Je moet altijd kijken of er minder ingrijpende maatregelen te nemen zijn.'De gemeente Beuningen is zich van geen kwaad bewust en zegt dat het nodig is om de afvalstromen zo optimaal mogelijk te houden. In de gemeente wordt scheiden extra gestimuleerd, aangezien bewoners restafval zelf weg moeten brengen naar ondergrondse containers en er per keer voor betalen. Iets wat verkeerd scheiden in de hand zou kunnen werken.'Het controleren van containers is toegestaan. Ook de gegevens uit die controle mogen geregistreerd worden. In het kader van de privacyregelgeving gaan gemeente en DAR zorgvuldig om met adresgegevens. De gemeente heeft hiervoor met DAR een overeenkomst opgesteld en DAR heeft een privacyreglement opgesteld', reageert de gemeente op de kritiek.Beuningen benadrukt dat afvalcoaches in veel meer gemeenten worden ingezet. 'Gemeenten als Druten, Nijmegen en Wijchen zetten afvalcoaches in of hebben afvalcoaches in het verleden ingezet', vertelt een woordvoerder desgevraagd.De manier van inzetten is wel per gemeente verschillend. In geen enkele andere DAR-gemeente kijken controleurs in je container. Dat gebeurt alleen in Beuningen.