Een poolvos is van Noorwegen naar Canada gelopen, en dat ook nog eens in een ongelooflijk tempo. Dat meldt het Norwegian Polar Institute.Het vrouwtje liep 3500 kilometer in maar 76 dagen. Ze liep van de Noorse eilandengroep Spitsbergen, via Groenland naar het Canadese Ellesmere Island. "We geloofden niet dat dit waar kon zijn", meldt onderzoeker Eva Fuglei.Poolvossen staan er om bekend dat ze flinke afstanden afleggen. Deze tocht leek zo onwerkelijk, dat Fuglei eerst dacht dat de halsband met gps-tracker misschien los was geraakt en op een boot was terechtgekomen. "Maar er waren geen boten die zover het ijs in gingen", schrijft ze in het onderzoek.Dit is de route die de poolvos aflegde:De halsband stuurde elke dag data naar het onderzoeksteam. Gemiddeld legde de poolvos meer dan 43 kilometer af. Op één dag haalde ze maar liefst 155 kilometer. Dat is zó veel dat Fuglei en haar collega's vermoeden dat het dier misschien zee-ijs heeft gebruikt om zich te verplaatsen."Voor zover wij weten is dit het snelste dat we ooit een dier van deze soort zich hebben zien verplaatsen", staat in het paper. 'Het ijs heeft een sleutelrol in de manier hoe vossen migreren van gebied naar gebied en hoe ze andere vossen ontmoeten en eten vinden."De Noorse minister van Milieuzaken Ola Elvestuen zegt dat dit laat zien hoe belangrijk ijs is voor het Noordpoolgebied. "De opwarming in het noorden gaat schrikbarend snel. We moeten onze uitstoot terugdringen om te voorkomen dat het zee-ijs tijdens de zomer volledig smelt."Het is de eerste keer dat de reis van een poolvos tussen continenten en verschillende ecosystemen is vastgelegd. In Canada leefde de poolvos van andere voedselbronnen dan op Spitsbergen. Volgens de onderzoekers laat dat zien dat ze zich aan kon passen aan haar omgeving.De poolvos verliet op 26 maart 2018 Spitsbergen en kwam 1 juli van dat jaar aan in Canada. Waar het dier nu is, is onbekend. De gps-halsband stopte met het verzenden van data in februari 2019.