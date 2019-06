Naaktslak veroorzaakt grote treinstoring in Japan

In elk land zijn er wel eens problemen met het openbaar vervoer. Japan is daarin geen uitzondering, maar de reden voor een grote treinstoring afgelopen maand lijkt dan eindelijk gevonden: een naaktslak.



Op het eiland Kyushu zijn namelijk de geƫlektrocuteerde resten van een naaktslak teruggevonden in de regelkast van de sporen. Het beestje zou zich door een kleine opening de kast in hebben gewurmd en daar aan zijn einde zijn gekomen, zo meldt de BBC.



Behalve dat het zijn leven beƫindigde, hield ook de stroom voor een groot deel van de sporen ermee op. Dertig treinen werden hierdoor getroffen en er strandden zo'n 12.000 reizgers als gevolg van de storing.



Dat dieren technologie platleggen, is geen nieuw fenomeen. In 2016 slaagde een wezel erin de kabel van de Large Hadron Collider (LHC) van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN door te bijten.

Reacties

27-06-2019 08:22:21 zekerlezen

Hitte, kou, waterdruppels, bladeren, diertjes, klokstoringen, politiek, slapende medewerkers, etc.



Is er überhaupt iets dat de spoordiensten NIET tegenhoudt? Dat zou pas nieuws zijn.

27-06-2019 08:40:00 stora

Het is hoogzomer op wmr. een blote kerel op een motor en nu een naakte slak.

27-06-2019 08:42:22 Jawel

@zekerlezen :



Is er überhaupt iets dat de spoordiensten NIET tegenhoudt? Dat zou pas nieuws zijn. QuoteIs er überhaupt iets dat de spoordiensten NIET tegenhoudt? Dat zou pas nieuws zijn.



Het is heel eenvoudig om een trein op tijd te laten vertrekken; gewoon zelf een halve minuut na de geplande vertrektijd het perron oprennen. Het is heel eenvoudig om een trein op tijd te laten vertrekken; gewoon zelf een halve minuut na de geplande vertrektijd het perron oprennen.

27-06-2019 08:47:00 zekerlezen

@Jawel :

@zekerlezen :



Is er überhaupt iets dat de spoordiensten NIET tegenhoudt? Dat zou pas nieuws zijn. QuoteIs er überhaupt iets dat de spoordiensten NIET tegenhoudt? Dat zou pas nieuws zijn.



Het is heel eenvoudig om een trein op tijd te laten vertrekken; gewoon zelf een halve minuut na de geplande vertrektijd het perron oprennen. QuoteHet is heel eenvoudig om een trein op tijd te laten vertrekken; gewoon zelf een halve minuut na de geplande vertrektijd het perron oprennen.

Dat houdt het eerder tegen denk ik. Dat houdt het eerder tegen denk ik.

27-06-2019 08:52:51 stora

Dat is de wet van meden en perzen. Als je zelf goed op tijd bent dan is de kans groot dat de trein te laat is. En als je zelf krap aan het perron op komt rennen dan is de kans groot dat de trein op tijd vertrekt.Dat is de wet van meden en perzen.

27-06-2019 09:53:54 zekerlezen

@stora :

Als je zelf goed op tijd bent dan is de kans groot dat de trein te laat is. En als je zelf krap aan het perron op komt rennen dan is de kans groot dat de trein op tijd vertrekt.

Dat is de wet van meden en perzen. QuoteAls je zelf goed op tijd bent dan is de kans groot dat de trein te laat is. En als je zelf krap aan het perron op komt rennen dan is de kans groot dat de trein op tijd vertrekt.Dat is de wet van meden en perzen.

Dat noemen we ook weleens de wet van Murphy. Zoals mij beter bekend is.

Laatste edit 27-06-2019 09:54 Dat noemen we ook weleens de wet van Murphy.Zoals mij beter bekend is.

27-06-2019 09:58:23 allone

Geweldig, de wetenschap staat voor niets en de techniek wordt beter en beter.. alleen zijn er nog slakken op deze wereld, helaas, en alles loopt in het honderd



@stora : Geweldig, de wetenschap staat voor niets en de techniek wordt beter en beter.. alleen zijn er nog slakken op deze wereld, helaas, en alles loopt in het honderd

27-06-2019 10:00:07 allone

@Jawel : haha, ja, dan rijdt de trein geheid op tijd

27-06-2019 10:10:27 Mamsie

@stora :

Het is hoogzomer op wmr. een blote kerel op een motor en nu een naakte slak. QuoteHet is hoogzomer op wmr. een blote kerel op een motor en nu een naakte slak.



Ja, wat wil je ook met deze hitte! Ja, wat wil je ook met deze hitte!

27-06-2019 10:39:28 MIADIA

S @zekerlezen :

@stora :

Als je zelf goed op tijd bent dan is de kans groot dat de trein te laat is. En als je zelf krap aan het perron op komt rennen dan is de kans groot dat de trein op tijd vertrekt.

Dat is de wet van meden en perzen. QuoteAls je zelf goed op tijd bent dan is de kans groot dat de trein te laat is. En als je zelf krap aan het perron op komt rennen dan is de kans groot dat de trein op tijd vertrekt.Dat is de wet van meden en perzen.

Dat noemen we ook weleens de wet van Murphy. Zoals mij beter bekend is.



QuoteDat noemen we ook weleens de wet van Murphy.Zoals mij beter bekend is.



volgens mij geldt hier een kontomonasme:

de wet van Murphy en Perzen volgens mij geldt hier een kontomonasme:de wet van Murphy en Perzen

27-06-2019 11:32:19 allone

@MIADIA : die houden we er in die houden we er in

27-06-2019 11:40:43 vaughn

Quote:

In 2016 slaagde een wezel erin de kabel van de Large Hadron Collider (LHC) van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN door te bijten.



Hoe kwam die wezel aan een toegangspas om CERN binnen te komen? Hoe kwam die wezel aan een toegangspas om CERN binnen te komen?

