Boot vaart zonder bemanning; opvarende dronken op de wal

NUNSPEET - Een 58-jarige man uit Nunspeet is zaterdagavond aangehouden nadat hij van zijn boot was geraakt op het Veluwemeer en het vaartuig onbemand rondjes voer. De man bleek vier maal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.De politie had een melding gekregen dat er een boot rondvoer zonder bemanning. Verschillende hulpdiensten rukten uit en uiteindelijk werd de boot door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gevonden en onder controle gebracht. De politie vond op de wal de man die de boot had bestuurd. Hij verklaarde dat hij van boord was geraakt en dreigde te verdrinken. Een passant had hem gered.De boot kon rondjes blijven varen omdat het dodemanskoord volgens de politie niet goed zat bevestigd. De aangehouden man had ook geen vaarbewijs. De boot is voor verder onderzoek in beslag genomen.