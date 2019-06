Schommelen om je telefoon op te laden: het kan op Utrecht Centraal

UTRECHT - Reizigers op Utrecht Centraal hoefden zich dinsdag geen zorgen te maken over een lege accu. Men kon namelijk de telefoon opladen door te schommelen. Dit in het kader van de Duurzame Week. De organisatie hoopt zo meer Utrechters te inspireren om duurzamer te leven.De schommel blijkt populair: de een na de ander gaat erop zitten. "Juist als je het op zo'n laagdrempelige manier brengt, denk ik dat iedereen er wel in ge├»nteresseerd raakt", vertelt een reiziger. "Ik ben aan het schommelen, en ook mijn telefoon aan het opladen", reageert een ander enthousiast. Niet alle treinreizigers zijn direct enthousiast. "Ik weet het eerlijk gezegd niet, bij schommelen denk ik niet gelijk aan duurzaamheid."Vrijwilliger Jan Roelands staat bij de schommels en vertelt zo nu en dan wat over de duurzame schommels en gaat met mensen in gesprek over wat zij kunnen doen. "Wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid, zoals anders omgaan met water in je omgeving."Op het Neude heeft de Duurzame Week een kas geplaatst waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. 's Avonds komen sprekers vertellen hoe zij duurzaamheid in hun leven toepassen. En er kunnen kleine experimentjes worden uitgevoerd. "Bijvoorbeeld met een watertafel, waarin je kan zien wat extreem klimaat met onze stad doet", vertelt organisator Margit V├ęgh."Mijn telefoon was 48 procent vol en ik ga nu kijken hoeveel het is," vertelt een schommelaar als hij vaart mindert om te stoppen. Hij kijkt op zijn telefoon en is tevreden: "Ah, lekker 50 procent." Volgens Roelands duurt het opladen met een schommel even lang als bij een stopcontact. "Het duurt net zo langs als thuis. Bij mij doet mijn telefoon er een uur over om hem op te laden. Dus dan zou je een uur moeten schommelen."