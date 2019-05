Liftend over het water door heel Nederland: 'Straks lig ik huilend langs de Drentse Hoofdvaart'

Wieke van Oordt heeft een ambitieus plan: ze wil liftend door alle twaalf provincies van Nederland reizen. Niet met de auto, maar met de boot.

Van Oordt begint haar tocht op 10 juni op de Limburgse wateren en wil ook door Drenthe varen. "Straks lig ik huilend in het riet langs de Drentse Hoofdvaart", grapt ze, doelend op de geringe vaarverbindingen in de provincie.



Sinds anderhalf jaar schrijft Van Oordt voor het Zeilen Magazine. Voor de serie 'Van Oordt aan boord' stapt ze iedere maand op een andere boot. "Ik lees daardoor heel veel over zeilen. Ik kom allerlei exotische blogs tegen over een rondje op de Middellandse Zee of de Pacific, maar ik dacht: ik doe gewoon een rondje Nederland."



Sinds haar plan bestaat, wordt ze door mensen uit Drenthe gebeld. "Het gaat altijd over zeilen in Friesland, zeggen die mensen dan. Ze vinden het leuk dat ik een keer in Drenthe kom kijken, want daar is ook veel water."



Van Oordt heeft zelf geen boot. Ze hoopt daarom via haar blogs, haar zaterdagcolumn in NRC en sociale media op hulp van schippers die haar mee willen nemen. "Ik doe de serie 'Van Oordt aan boord' al anderhalf jaar. Als de gastvrijheid die ik gedurende deze tijd heb ontvangen iets zegt over watervarend Nederland, dan is dat een goed teken. Ik word altijd zeer welkom geheten."

).



Dus wanneer Nederland door 1 m zeewater wordt ondergelopen kunnen we allemaal met de bootjes en de watertaxi's. Weet niet of er zoiets is als een watertaxi, volgens mij heeft dát de toekomst, zeker ivm de zeewaterspiegelstijging, (lekker lang woord niet waar?).Dus wanneer Nederland door 1 m zeewater wordt ondergelopen kunnen we allemaal met de bootjes en de watertaxi's.

Van Oordt heeft zelf geen boot.



Dat wordt dan aan de kant staan met de duim omhoog.

Dat wordt dan aan de kant staan met de duim omhoog.
Mag ik van u een lift, meneer?

Van Oordt heeft zelf geen boot.



Dat wordt dan aan de kant staan met de duim omhoog.

Dat wordt dan aan de kant staan met de duim omhoog.
Mag ik van u een lift, meneer?

Dat doe ik graag niet na, zo met je duim proberen te liften terwijl je ook nog eens moet zien te drijven en niet verdrinken. Dat doe ik graag niet na, zo met je duim proberen te liften terwijl je ook nog eens moet zien te drijven en niet verdrinken.

