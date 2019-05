Man wil via boom huis in klimmen, maar valt van twee hoog

Een man is zaterdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij van twee hoog naar beneden viel in de Eerste Goudsbloemdwarsstraat in de Jordaan.



Het incident gebeurde rond 3.30 uur toen de man na een avondje stappen het huis binnen wilde gaan. De man besloot dat te doen via de boom die voor het huis staat. Daar verloor hij plots zijn evenwicht en viel naar beneden.



De man raakte zwaargewond door die val. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Reacties

24-05-2019 12:31:57 venzje

Tja, na een avondje stappen wil het evenwicht nog wel eens een probleem zijn en het vertrouwen in de eigen behendigheid gaat dan het beoordelingsvermogen vaak ver te boven.

24-05-2019 12:32:54 HoLaHu

Gewoon via de voordeur was geen optie?

24-05-2019 12:38:31 botte bijl

@HoLaHu :

mogelijk wilde hij de andere bewoners niet wekken mogelijk wilde hij de andere bewoners niet wekken

24-05-2019 12:48:19 allone

@botte bijl :

je bent goed op dreef vandaag je bent goed op dreef vandaag

24-05-2019 13:09:03 botte bijl

@allone :

evengoed heb ik bij Galgje jouw woord nog niet geraden denk ik evengoed heb ik bij Galgje jouw woord nog niet geraden denk ik

24-05-2019 13:42:25 botte bijl

goed, inmiddels heb ik het woord geraden en het nieuwe woord geplaatst, maar jij hielp zo na dat het grensde aan valsspelen

24-05-2019 13:45:48 allone

@botte bijl : eigenlijk dacht ik dat je het al wist.. bovendien was wat ik zei gewoon waar...

