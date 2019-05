Onderneemster maakt met boom statement tegen fietsenoverlast in Stad

De wildgroei aan geparkeerde fietsen in het centrum van Groningen is veel mensen een doorn in het oog. Zo ook bij onderneemster Elsa van Dijken. De stoep voor haar modewinkel Maxime in de Oosterstraat is bezaaid met geparkeerde fietsen.En dus zette ze midden op de stoep een hoge boom van zo'n drie meter. Die stond in haar ogen symbool voor de fietsen die elke dag midden op de stoep staan. Die fietsen staan er nog steeds, maar de boom? Die moest weg.'Ik kreeg ineens visite van de handhavers van de gemeente Groningen. Zij waren getipt en vertelden dat de boom verwijderd moest worden. Officieel mag de boom namelijk niet geplant worden op straat', vertelt Van Dijken, die laat weten er wel begrip voor te hebben dat ze op de vingers werd getikt.Ze wilde met de boom slechts een ludiek statement maken, zegt ze. 'Ik plantte de boom en meteen wordt er gehandhaafd. Maar die fietsen staan kriskras overal en daar hebben zowel ondernemers als bezoekers hinder van, laat staan als je moeilijk ter been bent.'De boom moest volgens de onderneemster uitbeelden hoe hinderlijk een fiets kan zien als deze in de weg staar. 'Het is eigenlijk een boom verkleed als fiets', legt Van Dijken uit, gevolgd door een lach. 'Bovendien verzacht het groen de straten', vindt ze.'Ik heb de boom donderdag dus toch maar weggehaald en op een ander plekje in de stad neergezet.' Waar? Dat wil Van Dijken niet zeggen. 'De boom zwerft, net als de fietsen in de stad, dus hij kan overal gestald worden. We gaan kijken hoe de boom zich in de Groninger binnenstad redt', besluit ze.