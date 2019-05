Man scheldt journaliste uit, maar zij stuurt het door naar zijn moeder…

Een Amerikaanse gamejournaliste heeft een onbeschofte man op hilarische wijze op zijn plaats gezet. Mede dankzij zijn moeder.



Kallie Plagge schrijft gamereviews voor de website Gamespot. Onlangs kreeg de 25-jarige vrouw uit San Francisco als reactie op een van haar reviews een vulgair Facebookbericht van ene Ryan. “Dag stomme strijdster voor sociale rechtvaardigheid. Kan je je klotemond in het vervolg houden, trut”, klonk het.



De journaliste liet het bericht niet aan haar hart komen. Integendeel, ze contacteerde de moeder van de 37-jarige man en vroeg wat zij van het bericht van haar zoon vond. “Goeiedag. Je weet niet wie ik ben, maar je zoon kent me wel. Misschien wil je wel weten wat voor berichten je zoon stuurt naar vrouwen waarmee hij het niet eens is. Hij stuurde me dit omdat ik een review van een videogame schreef”, stuurde ze.



De moeder was gedegouteerd door het gedrag van haar zoon en verzekerde haar dat ze actie zou ondernemen. “Het spijt me zo. Hij is 37 jaar oud en ik zal dit niet laten passeren. Hij gaat ervan langs krijgen”, reageerde ze. Mooi zo.



Reacties

12-05-2019 14:46:31 allone

Oudgediende







gedegouteerd nog wel, da's niet mis

12-05-2019 14:47:45 Mamsie

Oudgediende









Quote:

Hij gaat ervan langs krijgen”, reageerde ze. Mooi zo.



goed zo, over de knie met dat rotjong!

Van je klits, klets, klândere, van de ene bil op d'n ândere!



Laatste edit 12-05-2019 14:49 goed zo, over de knie met dat rotjong!Van je klits, klets, klândere, van de ene bil op d'n ândere!

12-05-2019 17:18:26 stora

Oudgediende









Moet je onthouden want het zal binnenkort vast langs komen in galgje @allone , ik vind het een mooi woordMoet je onthouden want het zal binnenkort vast langs komen in galgje

12-05-2019 17:21:04 allone

Oudgediende







@stora : op galgje worden in principe zelfstandige naamwoorden gebruikt, en dit woord lijkt me weinig zelfstandig al is het een mooie 'naam'

12-05-2019 19:05:51 Emmo

Stamgast







@allone : De man in kwestie lijkt mij ook niet bepaald zelfstandig, als hij op 37-jarige leeftijd nog door zijn moeder wordt terecht wordt gewezen..

12-05-2019 20:03:53 allone

Oudgediende







@Emmo : idd.. en als zijn opvoeding op zijn 37ste nog moet beginnen, vrij hopeloos..

