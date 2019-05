Studentenflat ontruimd vanwege pan op het vuur: slapende persoon in keuken gewekt

UTRECHT - Een nachtelijke poging tot kokkerelen heeft woensnacht gezorgd voor de ontruiming van een studentenflat in Utrecht.Rond 2.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een keukenbrand in een flat aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. De woning werd ontruimd. In de keuken troffen de brandweermensen een pannetje op het vuur aan die in brand was gevlogen.Een fotograaf die ter plekke was, meldt dat er ook nog één iemand in de keuken lag te slapen. Die is wakker gemaakt en mee naar buiten genomen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en de brand was snel onder controle. Nadat de woning even goed was geventileerd, kon iedereen de nachtrust weer hervatten.