Spoorwegarbeider verdient in één jaar tijd maar liefst 230.000 euro extra met overuren

4.157. Zoveel overuren klopte een Amerikaanse spoorwegarbeider vorig jaar. Goed voor een extra 256.177 dollar (ruim 228.000 euro) bovenop zijn gewone

03-05-2019 19:19:50

Ik geloof niet dat die man eerlijk is.

7 dagen per week 16 uur per dag werken.

Dat hou je lichamelijk niet vol.

Waarschijnlijk gaat hij ergens op een rangeerterrein in een stilstaand rijtuig slapen en schrijft hij die uren.