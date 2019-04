Ouders nemen peuter (2) mee naar McDonald’s, peuter sabbelt aan gebruikt condoom.

De ouders van een 2-jarige peuter schrokken zich kapot toen ze hun dochtertje zagen sabbelen aan een gebruikt condoom. Het gezin was aan het eten in een vestiging van McDonald’s in de Australische stad Perth toen het meisje het ding in haar mond stak.



(…) Na het bezoek aan het fastfoodrestaurant namen de ouders hun dochtertje mee naar de huisarts. „Want wat als mijn dochter een SOA krijgt?” De arts adviseerde het gezin terug te gaan naar het restaurant om het condoom op te halen zodat het getest kan worden.„Toen ik bij McDonald’s vroeg om het condoom weigerden ze ons die terug te geven. Ik ben woest over hoe ze me daar behandeld hebben. We wilden het gewoon hebben om te testen om te zien of onze dochter met iets besmet kan zijn.”

Reacties

22-04-2019 09:08:55 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.853

OTindex: 1.755

Dat personeel vn die Mac dachten natuurlijk dat die ouders dat condoom als tuut (zo'n speen) wilden gebruiken bij hun dochtertje.



22-04-2019 09:15:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.681

OTindex: 69.176

eh? Dat weigerden ze, of ze hadden de condoom ondertussen al weggegooid? Zoiets bewaar je toch niet? En wie gebruikt er een condoom bij zijn hamburger? eh? Dat weigerden ze, of ze hadden de condoom ondertussen al weggegooid? Zoiets bewaar je toch niet? En wie gebruikt er een condoom bij zijn hamburger?

22-04-2019 09:41:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.443

OTindex: 69.793

Quote:

peuter sabbelt aan gebruikt condoom.



Misschien vond ze de inhoud lekker smaken? Misschien vond ze de inhoud lekker smaken?

