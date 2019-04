Drie Amerikaanse zeearenden brengen gezamenlijk een nestje groot

Een opmerkelijke gebeurtenis in de staat Illinois in de Verenigde Staten. Daar brengt namelijk een trio – bestaande uit de twee mannetjes Valor I en Valor II en het vrouwtje Starr – één en hetzelfde nestje groot. En dat gaat wonderbaarlijk genoeg geheel in harmonie.De National Audubon Society meldt dat het nestje bestaat uit drie schattige, pluizige kuikentjes die door de drie ouders opgevoed worden. En die taak is goed onderling verdeeld. Zo onderhouden alle drie de ouders het nest, houden de jongen warm, voeren ze en houden ze weg van de rand van het nest. Ook roepen de ouders elkaar vaak om hulp om even bij te springen. Waarom en hoe de twee mannetjes elkaar zo goed kunnen verdragen? Niemand die het weet. Ook is het onbekend wie de biologische vader van welke kuikens is.