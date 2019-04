Kind (11) vist revolver uit water in Leusden

LEUSDEN - De 11-jarige Luc heeft een revolver uit het Valleikanaal in Leusden gevist. Hij was aan het magneetvissen toen hij plotseling op het bijzondere voorwerp stuitte.Het lijkt te gaan om een oud exemplaar. De politie heeft de revolver meegenomen en laat die onderzoeken door de forensische opsporing. Een agente ging nog even op de foto met Luc en de revolver.De vondst werd gedaan ter hoogte van de Langesteeg. Opvallend is dat anderhalve week geleden twee kinderen ongeveer een kilometer verderop een granaat vonden. Die lag in het water bij de Roffelaarskade, niet ver dus van de plek waar nu de revolver is gevonden.