Gigantisch vliegtuig voor het eerst de lucht in

Het breedste vliegtuig ter wereld, met een spanwijdte van 117 meter, twee rompen en zes motoren, heeft voor het eerst een testvlucht gemaakt.Het vliegtuig is ontwikkeld om op ongeveer 10 kilometer hoogte een raket met een satelliet te kunnen lanceren. Zo kunnen satellieten goedkoper de ruimte in. De raket hoeft niet vanaf een lanceerbasis op de grond te starten en dat scheelt veel brandstof. Ook is een lancering op grote hoogte minder gevoelig voor weersomstandigheden.Deze animatie laat zien hoe een raket wordt gelanceerd met het vliegtuig.Lancering raket met breedste vliegtuig ter wereldDe jumbojet vloog 2,5 uur op 5 kilometer hoogte over de Mojavewoestijn in de Verenigde Staten. Het vliegtuig haalde een maximumsnelheid van rond de 300 kilometer per uur.De bemanning bestuurt het vliegtuig vanuit de rechter romp. De linkerromp heeft wel ramen, maar is volgebouwd met elektronische apparatuur. Testpiloot Evan Thomas noemde de vlucht na afloop "geweldig". "Het vliegtuig vloog zoals voorspeld, het was een soepele vlucht en de bemanning had veel plezier."Stratolaunch heeft het vliegtuig gebouwd. Het bedrijf werd opgezet en gefinancierd door Paul Allen, een medeoprichter van Microsoft die vorig jaar overleed.