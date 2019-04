Deze imker verzorgt zijn bijen het liefst naakt

In Londen woont een heel bijzondere imker. Als je met bijen werkt, draag je normaal gezien van kop tot teen beschermende kledij, maar de student geneeskunde George Lodge niet. Hij staat bekend als de ‘naakte imker’ en hij is allesbehalve bang om gestoken te worden in zijn edele delen.George heeft al jaren een passie voor bijen. De student geneeskunde reist de wereld af om bij te leren van andere imkers. Tijdens zijn trip door Zanzibar ontmoette hij Khamis. “Omdat ik tijdens mijn reizen zoveel heb bijgeleerd over de verschillende soorten bijen, honing en technieken van andere imkers, vond ik het jammer dat Khamis de middelen niet had om naar Londen te komen en te zien hoe wij het hier doen”, vertelt George aan The Huffington Post.De Londense imker bedacht een ludiek plan om geld in te zamelen. “Samen met een vriend kwam ik op het idee om een naaktkalender te maken, met foto’s waarop ik naakt mijn bijen verzorg”, lacht George.De actie werd een succes, want Khamis heeft met de opbrengst een maand in Groot-Brittannië kunnen rondreizen om imkers te ontmoeten. Het naakt poseren heeft voor George nog andere voordelen. “Meestal zijn imkers oude mannen met baarden, maar met deze foto’s toon ik dat bijen houden ook een amusante hobby is voor jongeren”, klinkt het.