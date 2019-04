Opnieuw sneeuw in Saoedi Arabie

In de woestijn ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waar de zomertemperatuur kan oplopen tot 43 C, is sneeuw gevallen. De beelden tonen een kind dat, mogelijk voor de eerste keer in zijn leven, een sneeuwbal in de hand heeft. De beelden en videofilms laten zien dat de grond ten noorden van de hoofdstad is bedekt met een centimeters dikke laag sneeuw, hoewel de gemiddelde temperatuur in dit deel van het jaar al 29 C bedraagt. Het ongebruikelijke weersverschijnsel volgt na soortgelijke sneeuwstormen van afgelopen zondag in het bergachtige noorden van het land, dichtbij de grens met Jordaniƫ. Tegen zonsondergang kleurde de berg Jabal Al-Lawz in de provincie Tabuk geheel wit. Bezoekers stroomden toe om foto's van het ongewone gebeuren te maken, voordat de sneeuw weer zou smelten.