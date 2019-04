Schattig aanzoek direct na geboorte: Mama wil je met mijn papa trouwen?

Een dubbel bijzonder weekend voor een vrouw in Dordrecht: ze beviel van een baby en werd meteen daarna ten huwelijk gevraagd. De kleine vervulde daarbij een onmisbare rol.Ook voor de medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis was het een verrassing: "Alsof de geboorte van de kleine nog niet bijzonder genoeg was, deed een kersverse vader in ons Geboortecentrum Rhena er dit weekeinde direct een huwelijksaanzoek achteraan", schrijven zij op Facebook.