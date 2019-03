Ruimtewandeling vrouwelijk duo afgelast, want pak past niet

Het werd eerder deze maand groots aangekondigd: voor het eerst in de geschiedenis zouden twee vrouwen samen een ruimtewandeling aan maken. Maar vandaag heeft ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt dat dat helaas niet door kan gaan.Er is namelijk een probleempje: er zijn voor de twee geen passende ruimtepakken.Over drie dagen zouden de Amerikaanse vrouwen Anne McClain en Christina Koch samen onderhoudswerk uitvoeren buiten het internationale ruimtestation ISS. De ruimtewandeling zou volgens NASA ongeveer zeven uur duren. Ook de vluchtleiding op aarde zou compleet in vrouwelijke handen zijn.Voorheen werden zulke missies altijd uitgevoerd door mannen, of door mannen en vrouwen samen. Maar dus nooit door alleen vrouwen.De NASA heeft naar buiten gebracht de plannen zijn gewijzigd, 'deels' vanwege een 'tekort aan bovenkleding'. McClain kwam er tijdens haar eerste ruimtewandeling achter dat ze baat heeft bij een 'medium-size torso', in feite een ruimteshirt.Maar daar is er maar eentje van beschikbaar, en die zou haar collega Koch gaan dragen. Volgens Space.com steekt het dragen van ruimtekleding nogal nauw, omdat astronauten door gewichtloosheid 'groter worden'.De missie van vrijdag gaat nog wel door, maar dus zonder McClain.In ruim een halve eeuw ruimtevaart zijn iets meer dan 60 vrouwen in de ruimte geweest, tegenover bijna 500 mannen. Valentina Teresjkova uit de Sovjet-Unie was in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. In 1984 voerde Svetlana Savitskaja als eerste vrouw een ruimtewandeling uit. Zij en haar opvolgers deden dat tot nu toe altijd in gezelschap van een man.