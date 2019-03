Bulgaarse politieman schakelt collegas uit met pepperspray

Een gênante blunder van de Bulgaarse politie: agenten wilden een protestdemonstratie uiteenjagen. Daarvoor bespoten zij de demonstranten met pepperspray. De wind blies het brandende spul echter terug – in hun ogen.Online verschenen diverse filmpjes die laten zien hoe de politie een barricade probeert te vormen. Een agent richtte zijn busje met pepperspray op de activisten, maar toen de wind de spray in hun gezichten blies, moest het korps zich terugtrekken.De massa was op de been gekomen om een referendum af te dwingen, dat een wijziging van de grondwet mogelijk moest maken. Dat zou uiteindelijk Bulgarije moeten omvormen tot een “directe democratie.”Sommige commentatoren denken dat de politie weinig ervaring heeft in het gebruik van pepperspray, omdat er zeer zelden wordt gedemonstreerd in het land.