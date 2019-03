Nieuwe chilisaus voelt als beet van tarantula

Een Engels laboratorium dat werkt met giftige spinachtigen heeft zijn eigen chilisaus gelanceerd. De saus zou even heet zijn als de beet van de trinidad chevron-tarantula, zonder dat het werkelijk gif bevat.Medewerkers van het bedrijf Venomtech bestuderen normaal gifstalen om medicinale redenen, maar maken nu ook een eigen chilisaus. “Ik doe vaak presentaties over hoe gif nuttig is bij het ontdekken van medicijnen en een van de verhalen die ik gebruik is dat chili, het gevoel van warmte, eigenlijk een gevoel van pijn is.” zegt Steve Trim van het laboratorium aan Kent Online. Dus besloten ze het gevoel van de spinnenbeet te verwerken in de saus.Het bedrijf moest hun unieke idee even stopzetten toen ze hoorden dat het 20.000 pond, of 23.393 euro, zou kosten om te testen of het gif alleen al veilig was voor consumptie. Maar dat hield hen niet tegen. Steve en zijn team slaagden er in om de smaak en de pikantheid van het gif te isoleren, waarna ze er een synthetische variant van maakten.“Mensen die echt van pepers houden, denken vaak dat het heter kan, maar de saus is echt warm en heeft een goede smaak. Mensen die niet bekend zijn met pepers, zijn meestal dol op de warmte”, vertelt Steve. De onderzoekers willen nog verder gaan en de chilisaus combineren met mayonaise. Deze dipsaus zou dan venomaise gedoopt worden.