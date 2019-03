Agent komt teddybeer redden na noodoproep autistische jongen (12)

Een 'noodgeval' in het Amerikaanse New Jersey. De 12-jarige autistische Ryan Paul was zijn teddybeertje kwijt. Hij belde alarmnummer 911 en kreeg ook echt hulp.Ryans vader Robert was stomverbaasd. Hij werd plotseling opgebeld door een medewerker van 911 met de vraag of er een noodsituatie was bij hem thuis. "Ik keek om me heen en de enige die niet bij ons zat was Ryan. Dus ik ging naar zijn kamer en vroeg of hij de politie had gebeld en hij zei ja. Ik vroeg waarom en hij zei 'teddybeer-redding'."In New Jersey gaat standaard een agent kijken als het alarmnummer gebeld wordt. En dus arriveerde agent Khari Manzini slechts een paar minuten later. Ryan bofte, Manzini had gespecialiseerde training gekregen voor het omgaan met mensen die autisme hebben.Manzini was 'erg vriendelijk en begripvol', zei Robert Paul. De agent poseerde zelfs met zijn zoon toen Ryan daar om vroeg. Het verdwaalde teddybeertje werd gevonden naast Ryans bed.