Kleindochter van Stalin steelt de show op het internet

De 44-jarige kleindochter van Stalin steelt de show op het internet.Foto's van Stalins kleindochter winnen aan populariteit op het internet. De foto's laten de 44-jarige Chrese Evans zien met freak-achtige make-up, en gekleed in gescheurde panty's en een korte broek en met een speelgoedgeweer in haar handen.Chrese Evans is een dochter uit het vijfde huwelijk van Svetlana Alliluyeva. Ze woont in Portland, Oregon, waar ze een kleine antiekwinkel heeft. Haar moeder - de enige dochter van Joseph Stalin - stierf vijf jaar geleden.In 1966 ging haar moeder, Svetlana Alliluyeva, op een vriendschappelijke tournee door India. In India ging Svetlana naar de Amerikaanse ambassade om politiek asiel te zoeken. In 1970 trouwde Svetlana, die haar naam had veranderd in Lana Peters, met een Amerikaans staatsburger; ze hadden een dochter, Chrese.In 1984 besloot de dochter van Stalin terug te gaan naar haar vaderland. Ze woonde twee jaar in de USSR voordat ze weer terugging naar de Verenigde Staten. Volgens sommige bronnen wilde Chrese Evans niet meer met haar moeder praten na haar terugkeer naar de Sovjet-Unie. Hun relaties verbeterden niet, zelfs niet toen Svetlana toch weer terugkeerde.Svetlana stierf in 2011 in de Verenigde Staten en zij werd daar gecremeerd.