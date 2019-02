Dierenbeul sloopt teckel, denkt dat het een spion is.

Jimmy, een teckel uit het landelijk gelegen Jefferson County in de Amerikaanse staat Missouri, werd vorige week met zijn pootjes en muil vastgetapet aangetroffen in een greppel.



De bizarre vondst leidde tot grote woede in de Verenigde Staten, er werd een verdachte aangehouden die bekende deze gruwelijke daad op zijn kerfstok te hebben. Waarom hij dit deed? Hij dacht dat de teckel hem probeerde te bespioneren en raakte in paniek, zo schrijft de River Front Times.

Reacties

24-02-2019 17:04:28 stora

Stamgast



Een teckel die je bespioneert? Dan ben je ook wel van het padje af.

