Er zit helemaal geen vanille in de Optimel vanillevla van FrieslandCampina

Sjoerd van der Wouw van de organisatie Foodwatch ergerde zich aan de misleidende tekst op de pakken Optimel Vla Vanille en stapte afgelopen herfst naar de Reclame Code Commissie. De naam van het zuivelproduct suggereert namelijk dat er vanille in zit, maar de smaak wordt in werkelijkheid kunstmatig verkregen.



Voor Van der Wouw is dat niets minder dan liegen. ,,Je ziet dat in toenemende mate echte natuurlijke ingrediënten worden vervangen door goedkopere kunstmatige aroma’s’’, aldus de man van Foodwatch.



Het zuivelconcern bracht daar tijdens de zitting tegen in dat Nederlanders de aanduiding vanillevla al decennialang associëren met de smaak van vanille. Die smaak is ook niet in het geding, zo betoogde jurist Irene Aars namens FrieslandCampina.



Bovendien liet de vlaproducent een consumentenonderzoek uitvoeren: 88 procent van de 421 ondervraagden dacht dat de vanillesmaak van een aroma komt.



De Reclame Code Commissie toont zich niet overtuigd: dat consumentenonderzoek zou niet objectief zijn, vanwege ,,gestuurde vragen’’. De commissieleden wijzen er in hun uitspraak ook nog op dat er vanillevla op de markt is, waarin wel degelijk natuurlijke vanille is verwerkt. ,,We gaan kijken wat we hier mee kunnen’’, zegt Jan Willem ter Avest van FrieslandCampina. ,,Transparantie staat bij ons voorop.’’

Reacties

20-02-2019 08:47:31 stora

Stamgast



WMRindex: 14.235

OTindex: 1.673

Quote:

We gaan kijken wat we hier mee kunnen’’, zegt Jan Willem ter Avest van FrieslandCampina.

Wat ik kan doen is het niet kopen en dat doe ik dan ook niet.

En als niemand het koopt dan gaan ze misschien wel eerlijke producten op de markt brengen.

Wat ik kan doen is het niet kopen en dat doe ik dan ook niet.En als niemand het koopt dan gaan ze misschien wel eerlijke producten op de markt brengen.

20-02-2019 09:27:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.764

OTindex: 68.211

Quote:

zo betoogde jurist Irene Aars namens FrieslandCampina.





Ach ja, het zal haar allemaal aan haar reet roesten hè!



Ja het is eigenlijk vanillesmaakvla. Meer niet.



Laatste edit 20-02-2019 09:38 Ach ja, het zal haar allemaal aan haarroesten hè!Ja het is eigenlijk vanillesmaakvla. Meer niet.

20-02-2019 10:26:20 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.613

OTindex: 20.057

@Mamsie : Hier in de plaatselijke supermarkt verkopen ze Oké vanillevla. Die smáákt niet eens naar vanille.

20-02-2019 11:19:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.764

OTindex: 68.211

@Emmo : Hahaha zolang de mensen maar dénken dat ze vanille proeven wordt het verkocht.

20-02-2019 11:56:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.006

OTindex: 68.210

@stora : @Mamsie :

.. de vraag is dus: waarom wordt alleen campina aangeklaagd, en niet alle andere merken, fabrieken en producten? @Emmo : vanillestokjes zijn zeldzaam, volgens mij zitten er in bijna alle produkten vanillesmaak en niet echt vanille.. Ik kan het hier niet googelen, maar je kunt het voor de zekerheid eens nakijken.... de vraag is dus: waarom wordt alleen campina aangeklaagd, en niet alle andere merken, fabrieken en producten?

20-02-2019 14:55:00 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.681

OTindex: 6

In koninginnesoep zitten ook geen stukjes Beatrix

20-02-2019 15:08:39 stora

Stamgast



WMRindex: 14.235

OTindex: 1.673

@jero , maar die soep is wel Maximaal op smaak gebracht.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: