Sportschool Wormerveer weigert PTSS-patiënt om hulphond: Hij is niet blind

WORMERVEER - Big Gym in Wormerveer heeft een Zaandijker met PTSS toegang tot de sportschool ontzegd vanwege zijn hulphond.Het gaat om Han van Someren, een voormalig wijkagent. In zijn werk als agent kwam hij in levensbedreigende situaties terecht. Zo ging hij in 2007 een brandend appartement binnen aan het Triangelhof in Zaandijk. Daar probeerde hij tevergeefs twee kinderen uit te redden.Destijds sloeg hij professionele hulp af, maar twee jaar later bleek dat dat geen overbodige luxe was geweest: tijdens een fietstocht drongen de beelden van de slachtoffers in de vlammenzee zich aan hem op en kwam hij ten val. In de weken daarna viel hij nog een keer, kreeg hij nachtmerries en werd hij razendsnel moe. Na een aantal onderzoeken wordt er PTSS bij hem vastgesteld.Zijn angststoornis betekende het einde van zijn carrière als agent, maar dankzij zijn hulphond durft hij zich weer onder de mensen te begeven. "Hij leidt me af, houdt me rustig en helpt op drukke plekken", zegt Han over Gustar. Zelfs sporten bij zijn sportschool in Krommenie bleek geen enkel probleem, want ook Gustar was daar van harte welkom.Verleden tijd, want de Krommeniese sportschool is inmiddels failliet. In zijn zoektocht naar een alternatief adres, klopte Han aan bij Big Gym in de Wormerveerse Antillenstraat. "Ze moesten met de directie overleggen of mijn hond welkom was, maar de conclusie luidt 'nee'.""Het is voor ons iets nieuws dat iemand met z'n hond naar binnen wil", vertelt sportschooleigenaar Ali Guner tegen NH Nieuws. Hoewel Van Someren in een aan de sportschool gerichte e-mail heeft uitgelegd waarom hij afhankelijk is van zijn hulphond, blijkt Guner niet op de hoogte van zijn beperking."Blinde mensen begeleiden we. Dan lopen onze jongens mee om ze op de loopband en hometrainer helpen. En als ze een hond hebben, blijft 'ie in de lounge wachten tot ze klaar zijn", vertelt de eigenaar. "We hebben gevraagd of hij blind is, maar dat is hij niet."Dat ook mensen met andersoortige beperkingen afhankelijk zijn van een hulphond, en dat die honden in sommige gevallen voortdurend bij hun eigenaar moeten blijven, was niet bij Guner opgekomen. Toch ziet hij een hond tussen de fitnessapparaten niet zitten, vertelt hij. "Ik snap wel dat het een getrainde hond is, maar zo'n hond kan ergens tussenkomen. En hoe reageert zo'n hond als er iets valt?"Volgens Han is Gustar - zoals alle hulphonden - juist getraind 'om rustig te blijven'. Hij erkent dat - waar Guner voor vreest - sommige sportschoolbezoekers geneigd zijn de hulphond tegen de regels aan te halen. Toch leidt dat nooit tot problemen, vertelt Han. "Als iemand te dicht bij me in de buurt komt, gaat hij tussen mij en die persoon zitten."Guner belooft vandaag contact op te nemen met Han, om zich bij te laten praten over het nut van zijn hulphond. Voor Han komt dat belletje sowieso te laat. "Ik heb aangifte gedaan van discriminatie en inmiddels voor een andere sportschool gekozen."