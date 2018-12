Dakloze man wordt opgenomen in het ziekenhuis, personeel merkt tot hun grote ontroering dat hij er niet alleen voor staat

In een ziekenhuis werken is hard. Elke dag weer is daar de confrontatie met de meest intense, harde en dramatische situaties. Maar er zijn ook momente

15-12-2018 10:57:46 stora

Kijk hoe lief en trouw die honden zijn.

15-12-2018 11:02:52 Mamsie

@stora : Dat zijn die van jou toch zeker ook!

15-12-2018 11:07:13 stora

@Mamsie , ik werd helemaal vertederd van die foto. Wij hebben thuis niet zo'n grote deur.

15-12-2018 11:25:59 stora

@Mamsie , 3 grote en de kleine van mijn ouders

15-12-2018 12:53:38 allone

hij is dakloos, maar niet eenzaam, en wat is nou belangrijker?!

15-12-2018 13:21:47 stora

@allone , een dak boven je hoofd en wat warmte voor alle 5. Zeker als het zo fris is als vandaag, dan zit je buiten niet echt prettig denk.

15-12-2018 13:53:17 allone

@stora : In het zuiden van Brazilië kan het wat koeler zijn, maar het klimaat daar is toch heel anders als hier

15-12-2018 14:32:37 stora

@allone , ik denk dat het daar ook fris kan zijn. Eigenlijk zou niemand op straat hoeven te leven.

