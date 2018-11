Moeder stopt na 9 jaar met borstvoeding

Het is een bizar gezicht, zo’n groot kind dat nog aan de borst van moeder hangt, toch gebeurt het nog best weleens dat vrouwen maar door blijven gaan met borstvoeding. Extreem geval is de vijftigjarige Sharon Spink. Zij ging door met voeden tot haar dochter 9 was.



Het meisje zelf wilde er graag mee stoppen. Als het aan Sharon had gelegen was ze nog langer door gegaan. De Britse doet aan wat ze ‘attachment parenting’ noemen: zolang mogelijk doorgaan met borstvoeding, omdat het goed zou zijn voor het kind. In het Verenigd Koninkrijk is er veel kritiek op Sharon. Sommigen spreken van kindermishandeling of zelfs pedofilie.



Maar de vrouw hield stug vol. “Ik ben voor van alles uitgemaakt. Maar voor mij is het belangrijkste dat we samen een hele sterke band hebben opgebouwd”, zo zegt ze tegen The Sun. Tot haar vijfde kreeg Charlotte ook in het openbaar borstvoeding. Daarna alleen nog thuis. Ze sprak er niet over met klasgenootjes.



“In veel landen is het volkomen normaal om oudere kinderen borstvoeding te geven. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam doet wat het hoort te doen. Dit is nu eenmaal waar borsten voor bedoeld zijn”, besluit Sharon.

