Dronken chauffeur uit touringcar vol passagiers gehaald op A1

De chauffeur van een touringcar vol passagiers is woensdagavond op de A1 bij Almelo van de weg gehaald vanwege gevaarlijk rijgedrag. De man bleek bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.



Een automobiliste waarschuwde de politie, nadat ze de bus op een een rijstrook met een rood kruis daarboven had zien rijden. Bij het wisselen van rijstrook reed de chauffeur andere weggebruikers bijna aan.



Agenten achterhaalden de bus tussen Rijssen en de afslag Almelo/Enschede, waarna de touringcar de snelweg werd afgeleid. Uit een blaastest bleek dat de naar drank stinkende chauffeur een promillage van zo'n 1,8 had.



Hij moest zijn rijbewijs inleveren en de nacht in de cel doorbrengen, schrijft RTV Oost. Voor de passagiers, die onderweg waren naar een afscheidsfeest, is door hun werkgever alternatief vervoer geregeld.

Reacties

20-10-2018 16:41:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.503

OTindex: 1.446

Dat werd een dubbel afscheid dus. Ze konden eerst al afscheid nemen van de buschauffeur.

20-10-2018 16:59:28 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.755

OTindex: 11.224

S @stora : Het had nog veel slechter kunnen aflopen, dan hadden we van al die mensen afscheid moeten nemen.

20-10-2018 17:06:09 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.503

OTindex: 1.446

@De Paus , klopt en als ze een hele poos geleden niet waren geboren dan hadden ze daar niet gewerkt en hadden ze nu ook geen feestje.

Altijd maar die als"en .

