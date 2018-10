Man betrapt ontrouwe vrouw dankzij Google Maps

Hoewel je vrouw betrappen op vreemdgaan voor niemand ooit een alledaagse bezigheid zal zijn (althans, dat hopen we), kwam een man uit Peru er op een wel heel bizarre manier achter dat zijn vrouw een affaire had. Hij betrapte zijn vrouw door foto's die de auto van Google Street View van het stiekeme koppel maakte op een bankje.De bewuste beelden stonden al sinds 2013 op Street View, maar haar man kwam er pas achter nadat hij de weg zocht in Google Maps. En toen zag hij op de beelden ineens een bekende outfit op een bankje. Het bleek zijn vrouw, die het haar van een andere man aan het strelen was, terwijl zijn hoofd op haar schoot ligt.Volgens The Sun confronteerde de man de vrouw met de beelden, en gaf zij toe inderdaad een aantal jaar geleden een affaire te hebben gehad. Het stel zou inmiddels uit elkaar zijn.